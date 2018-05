Detaily tragické nehody: Riskantní jízda řidiče stála život dalšího!

Hromadnou nehodu na Havlíčkobrodsku, při které ve středu zemřel osmapadesátiletý muž, podle policie zavinil řidič náklaďáku. Ten měl riskantně předjíždět osobní auto, když se v protisměru objevil další vůz. Řidič se nestihl zařadit a muže za volantem osobního auta to stálo život.

Policisté zveřejnili smutné detaily nehody, která ve středu na několik hodin zablokovala silnici I/38 u Olešné na Havlíčkobrodsku. V místě se srazily celkem tři vozy - osobní, nákladní a jedna dodávka. Následky nehody byly tragické.

reklama

"Policisté ohledali havarovaná vozidla, místo nehody, vyslechli svědky a nehodu zadokumentovali. Prvotním šetřením na místě zjistili, že dvaatřicetiletý řidič nákladního vozidla značky Man začal předjíždět osobní motorové vozidlo VW Golf, ale nestihl se před toto předjížděné vozidlo bezpečně zařadit," vysvětlila bližší okolnosti nehody mluvčí policie Dana Čírtková,

V protisměru se totiž v tu chvíli objevila dodávka a i když se řidič náklaďáku usilovně snažil dostat zpět do svého pruhu, nepovedlo se. Srazil se s osobním autem, to se přetočilo a bylo nemilosrdně vláčeno náklaďákem. Nakonec se odrazilo do protisměru, pod kola projíždějící dodávky.

"I když se řidič tohoto dodávkového vozidla na vzniklou situaci snažil reagovat intenzivním brzděním, přesto došlo ke střetu vozidla Ford Tranzit a osobního vozidla VW Golf. Následky srážky jsou tragické. V osobním vozidle na následky těžkých poranění zemřel osmapadesátiletý řidič," dodala Čírtková.

A zranil se i řidič dodávky. Toho museli záchranáři transportovat do havlíčkobrodské nemocnice, kde zůstal hospitalizován. "Policisté provedli na místě nehody dechové zkoušky u řidičů dodávkového i nákladního vozidla, obě dechové zkoušky byly s negativním výsledkem," sdělila dále mluvčí s tím, že případ si na místě převzali kriminalisté, kteří věc začali prošetřovat jako usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. "V současné době budou v rámci prověřování probíhat všechny nezbytné procesní úkony," zakončila mluvčí.

Řidiče pak upozornila, aby byli při jízdě obzvlášť opatrní a zbytečně neriskovali. "Někteří řidiči při jízdě spěchají, na silnicích naprosto zbytečně riskují a chovají se bezohledně, což je patrné zejména při předjíždění v zatáčkách, na horizontech či na zákazech předjíždění. Stejná bezohlednost u nich panuje, když se po předjetí zbrkle zařazují před předjížděné vozidlo, protože v protisměru se náhle objevilo vozidlo, které svým riskantním manévrem bezprostředně ohrožují. Všichni řidiči by měli mít stále na paměti, že předjíždění je úkon, který může vždy počkat," prohlásila Čírtková.

Více o nehodě v reportáži: