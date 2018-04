Detaily ze zadržení možného vraha prodavačky! Běhal nahý mezi lidmi

Muže podezřelého z vraždy prodavačky v pražském obchodním centru pomohli dopadnout záchranáři. Že mají v rukou možného pachatele zjistili poté, co ho ráno převezli do Psychiatrické léčebny v Bohnicích. Předtím totiž vběhl nahý do administrativní budovy v Karlíně.

Muž podezřelý z vraždy prodavačky v obchodním centru v Letňanech skončil v rukou policie. Velký podíl na jeho dopadení přitom mají pražští záchranáři, kteří ho poznali na zveřejněných snímcích z bezpečnostních kamer.

Těm se muž dostal do rukou poté, co si je na pomoc přivolala městská policie. "Dnes kolem půl osmé ráno přijalo centrální operační středisko oznámení, že do administrativní budovy v Karolínské ulici v Praze 8 přišel nahý muž. Hlídka městské policie na místě zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Vzhledem k tomu, že byl muž zjevně psychicky narušen, nebyl agresivní, strážníci přivolali na místo kolegy ze záchranné služby," vysvětlila mluvčí strážníků Irena Seifertová.

Posádka muže (26) odvezla do Psychiatrické léčebny v Bohnicích. Brzy ale zjistila, že má co do činění s hledaným mužem, kterého policie spojuje s vraždou v pražských Letňanech. "Po zveřejnění snímků hledaného si záchranáři všimli podobnosti s pacientem a zalarmovali policii," popsala okolnosti jeho odhalení mluvčí záchranářů Jana Poštová.

Policie předtím dostala i několik tipů od lidí, kteří po zveřejnění snímků začali volat na linku 158 informace o pohybu podezřelého z místa činu. "Podezřelého šestadvacetiletého muže kriminalisté během několika málo hodin vypátrali. Muž je nyní umístěný v psychiatrické léčebně a na případu budou kriminalisté dál pracovat," uvedl mluvčí Jan Daněk.

Prat zchrani pomohli se zadrenm podezelho z vrady v Letanech. Posdka RZP rno pevezla po vzv od MP mue (26) z Karlna do Psychiatrick nemocnice Bohnice. Po zveejnn snmk hledanho si zchrani vimli podobnosti s pacientem a zalarmovali policii. — ZZS HMP (@zzshmp) 11. dubna 2018

Tělo mrtvé prodavačky našla policie večer v zázemí jednoho z obchodů s oblečením. Podle prozatímních zjištění pachatel přišel do obchodu, tam se převlékl do nových značkových šatů a zavraždil dvaačtyřicetiletou ženu. Následně z obchodu odešel a ještě před tím si z pokladny odnesl nezjištěný obnos peněz.