Děti dostaly poklad rodičů! Šest truhlic leželo 73 let pod podlahou

Boty, mýdla, pláště na bicykly, fotoalba a hlavně oblečení - to všechno bylo ukryté v truhlách pod podlahou jedné chalupy více než 70 let. Pro historiky má poklad velkou cenu, tyto věci lidé tehdy běžně používali. Nejcennější je právě oblečení.

"Mezi textíliemi jsme objevili vojenskou uniformu Hitlerjugend - speciálně pro jednotky, které byly určené pro leteckou obranu," vysvětlil historik ústeckého muzea Martin Krsek. "Oblečení je to, co si člověk uvědomí, že bez toho se opravdu těžko žije a samozřejmě válečné hospodářství, kdy byl textil na příděl, to všechno dávalo tomuhle zboží vysokou hodnotu," dodal.

Historici několik měsíců pátrali po příbuzných člověka, který věci za války v domě ukryl. Zveřejnili i několik fotografií. Na těch svého otce poznal pan Friedrich. "Přišel jsem na to vlastně náhodou, když jsem si prohlížel internet a narazil jsem na fotografie svého otce," vysvětlil.

Když věci rodina ukrývala, byly panu Friedrichovi čtyři roky, jeho sestře deset let. Otec jim tehdy řekl, že to schovává na zlé časy. Nyní po 73 letech se na ně mohli opět podívat. "Já se celá třesu a nemohla jsem celou noc spát. U mě to vyvolalo velmi silné emoce, byla jsem velmi dojatá," sdělila Anneliese.

Věci ukryté pod podlahou historici protřídili a udělali několik sbírek. Co se do nich nezařadí, si mohou oba sourozenci odvést domů.