"Dala bych mu pěstí," hrozí Simča! Děti neumí číst, ani poznat barvy

Ve středeční premiérové Výměně manželek uvidíme rodinu z obce Šošůvka, kterou tvoří Zdenka (41), Richard (38), syn David (3) a dcera Lili (8). Na druhé straně se seznámíme se Simonou (27), Jiřím (38) a synem Dominikem (5), kteří žijí v Ústí nad Labem.

Rodinu ze Šošůvky přihlásila do Výměny manželek Zdenka, která v současné době prožívá velkou krizi v partnerském vztahu. Podle ní je Richard velice líný, dokonce přemýšlí o rozchodu a vlastně ani neví, jestli ho ještě miluje.

I druhou rodinu do Výměny přihlásila manželka, která má pocit, že si jí její muž Jiří vůbec neváží. Simona je pedant na čistotu a pořádek doslova miluje. I s tím bude v náhradní rodině hodně bojovat.

Větší problém ale budou děti. Simona je přesvědčená, že se jim rodiče dostatečně nevěnují a neumí to, co by ve svém věku už měli znát. Osmiletá Lili čte jen s obtížemi, tříletý David zase nedokáže poznat barvy.

Richarda se Simoniny výtky hodně dotknou a dojde k velké hádce. Nakonec náhradní manželka raději odejde z pokoje a jakmile se zaklapnou dveře, Richard se rozpálí: "Nesouhlasím, aby mi hanila mé děti. Ona je dominantní mrcha!" Ani Simona ale nepůjde pro nadávky daleko...

Premiérový díl Výměny manželek sledujte už ve středu od 20:20 na Nově! Pokud jste nestihli poslední epizodu, můžete si ji pustit na NovaPlus, všechny jsou ke zhlédnutí na VOYO.

