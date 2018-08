Děti štípaly psa, až jedno kousl. Příbuzní zbili majitelku, dál jí hrozí!

Chlapce ve slovenské Snině pokousal pes do obličeje poté, co ho s kamarády provokoval. Majitelku pak brutálně zbili příbuzní chlapce, kteří tvrdí, že nebyl pes přivázaný. Jenže záběry z bezpečnostních kamer ukázaly něco jiného. I přesto žena dál dostává výhrůžky.

Pes byl přivázaný ke stojanu na kola, zatímco čekal na majitelku, která si ve středu večer došla do nedalekého obchodu nakoupit. Najednou se k němu seběhlo několik dětí. Nejdříve ho hladily, pak ho ale začaly štípat a různě provokovat. Informovala o tom televize Joj.

Po několika minutách už to pes nevydržel a ohnal se po jednom z chlapců. Pokousal ho v obličeji. "Když jsem viděla, jak je pokousaný, nemohla jsem. Doktor říkal, že měl ještě štěstí, že ho nekousl do šíje, to by chlapec zemřel," prohlásila klukova babička.

I další příbuzní tvrdí, že pes nebyl přivázaný. To ale vyvrací záznam z bezpečnostní kamery, který ukazuje zvíře na vodítku. To ale nezabránilo rodině pokousaného 13letého chlapce, aby se vrhla na majitelku psa, jakmile vyšla z obchodu, a brutálně ji zbila. Vše ukončila až policie.





Reportáž TV Joj:

Žena teď promluvila o svém zranění i o tom, co prožívá v současnosti. "Dostala jsem pěstí do tváře. Pamatuju si jen to, že jsem spadla na zem, nic víc. Zřejmě jsem na chvíli ztratila vědomí. Svědkové mi pak řekli, že mě mlátili, kopali do mě a tahali za vlasy," řekla 23letá Patrícia portálu pluska.sk.

Od té doby majitelka psa navštěvuje jednoho lékaře za druhým. "Bolí mě uši, hlava, páteř, krk, vytrhali mi vlasy. Útok směřovaly hlavně na hlavu a oblast krku. Mám problémy se spaním," dodala. Roztržený řetízek, který je jedinou památkou na matku, se jí naštěstí podařilo spravit.

Přestože už celý případ vyšetřuje policie, Patrícia pořád nemá klid. Podle sousedů jí rodina chlapce svítí v noci do oken, křičí na ni, vyhrožují i jinak na ni útočí. "Bojím se, když jsem doma sama. Maminku nemám, otec jezdí do Čech za prací. Teď je doma, bojí se o moji bezpečnost," doplnila.

Policisté řeší také míru zavinění v případě pokousání chlapce. Podle kynologa Valéra Vitrikuše měl pes s dětmi dostatečnou trpělivost. "Chybu jednoznačně udělaly děti, když přišly bez dovolení k cizímu psovi a obtěžovaly ho. Pes se jen bránil," uvedl pro TV Joj. Patrícia podá na útočníky trestní oznámení.