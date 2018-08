Děti trpěly, povolili jim eutanazii! Injekci smrti dostaly v 9 a 11 letech

Ačkoli je eutanazie ve většině zemí zakázaná, v Belgii umožňují zákony vpravit smrtící injekci do žíly i dětem. Této možnosti v průběhu dvou let využili hned tři malí pacienti - nejmladším přitom bylo pouhých devět a jedenáct let.

Dát smrtící injekci malému dítěti je zakázané ve všech zemích světa s výjimkou jediné - Belgie. Ta od roku 2014 pozměnila zákon o eutanazii a umožnila specializovaným lékařům, aby ukončili trápení dětem v jakémkoliv věku. Země se tak stala svolnější než Nizozemsko, které ve vzácných případech umožňuje eutanazii pacientům starším dvanácti let.

Možnosti ukončit svůj život využily v Belgii od ledna 2016 do prosince 2017 už tři děti. A jak sdělila kontrolní komise, která na eutanazii v zemi dohlíží, nejmladším pacientům bylo teprve devět a jedenáct let, informuje The Washington Post.

Mladší z dětí mělo cystickou fibrózu - vrozené respirační onemocnění, které je nevyléčitelné a smrtelné. Moderní způsoby umožňují mnoha pacientům užívat si kvalitního života obvykle až do 30 let. To ale nebyl případ jedenáctiletého dítěte.

Starší z pacientů měl nádor mozku, nejstarší (17 let) trpěl Duchennovou muskulární dystrofií, která se projevuje ztrátou svalové hmoty. "Viděla jsem duševní a fyzické utrpení tak nesnesitelné, že jsem si myslela, že jsme udělali dobrou věc," sdělila členka belgické komise Luc Prootová.

Aby mohla být eutanazie dětem umožněna, musí nejprve lékaři dojít k závěru, že zdravotní stav pacienta je nezvratitelně špatný, provází ho nesnesitelné bolesti a smrt nastane v blízké době. Pokud si dítě bude přát ukončit život, přijdou na řadu psychiatři, kteří musejí vyhodnotit, jestli dítě chápe důsledky svého rozhodnutí a není pod vlivem další osoby. Rodiče mají právo dítěti v rozhodnutí zabránit.

U každé provedené eutanazie - ať už u dítěte, nebo dospělé osoby - zasedá šestičlenná komise, která veškeré provedené postupy kontroluje. Jména pacientů a lékařů jsou ale upravena, k identifikaci dochází pouze v případě, že má komise pochybnosti o zákonnosti postupů.

Kvůli eutanazii se vedou bouřlivé debaty po celém světě. Otázka jejího zavedení se nedávno řešila hlavně kvůli smrti nejstaršího australského vědce Davida Goodalla, který musel podniknout cestu až na švýcarskou kliniku, aby si mohl smrtící injekci vpravit do žíly.

