Děti učil 17 let: "Neuměl jsem číst ani psát!" šokoval po letech

Je mu 81 let a za sebou má dlouhé roky učitelské praxe, přesto John Corcoran skrýval jedno velké tajemství, které na něj nyní vrhá zcela jiné světlo. Po celou dobu vykonávání své profese neuměl číst ani psát. O svůj těžko uvěřitelný příběh se podělil s novináři z britské BBC.

Mluvit se naučil později, než u dětí bývá běžné, s čtením a psaním na tom byl ale ještě hůř. Trvalo desítky let, než se John Corcoran obě činnosti naučil a potřeboval k tomu speciální hodiny pro dospělé.

"V druhém ročníku jsme se učili číst. Pro mě to bylo ale jako zírání do čínských novin,“ popsal zkušenosti ze základní školy v rozhovoru pro britskou BBC. Modlil se, aby mu Bůh pomohl a on se jednou probudil a prostě vše uměl. Zázrak se ale nekonal.

Přesto se mu podařilo životem zdárně proplouvat, byl snaživý a hodně mu pomáhali jeho rodiče, kteří se přimlouvali u učitelů. Nakonec dokonce absolvoval nejen střední, ale i vysokou školu, kde bodoval jako sportovec. Najednou se z něj stal král školy a spolužáci mu nadbíhali. "Měl jsem lidi - hlavně dívky - kteří za mě dělali domácí úkoly," prohlásil.

Dlouhé roky si vystačil s tím, že uměl napsat své jméno, plus si pamatoval několik dalších slov. "Neuměl jsem ale napsat větu," přiznal. Se zkouškami mu pak pomáhali kamarádi, někdy kradl testy učitelům z kabinetu. Uvědomoval si, že je to špatné, ale nemohl si pomoct. Nevěřil, že by se mohl naučit číst.

Jak šel čas, vypracoval se až na pozici učitele střední školy. "Vypadá to šíleně, ale opak je pravdou - u učitele nikdo nečeká, že neumí číst," vysvětlil, proč zvolil tohle povolání. Děti vzdělával 17 let, psaní se ale pečlivě vyhýbal. Nudné hodiny nahradil filmy a debatami. "K psaní nezbytných věcí jsem využíval studenty. Nepodezírali mě," prohlásil.

Přesto ho trápily výčitky svědomí. Studenty učil čestnosti, sám byl ale podvodníkem. "Byl jsem největším lhářem ve třídě," ohodnotil se. Když mu bylo 47 let, poprvé uslyšel o speciálních hodinách čtení pro dospělé. Nejprve váhal, nakonec se ale odhodlal a začal je navštěvovat. "Trvalo mi sedm let, než jsem se to naučil," přiznal.

Trvalo dlouho, než se rozhodl svůj příběh zveřejnit. Tvrdí ale, že měl dobrý důvod. "Pro některé lidi bylo nepříjemné slyšet o učiteli, který neumí číst. Mnoho z nich tvrdilo, že to není možné a že jsem si to všechno vymyslel. Ale já chci, aby lidi věděli, že vždy existuje naděje a řešení," prohlásil. V současné době se muži daří, Corcoran dokonce stojí i za zrodem nadace na podporu gramotnosti dětí a dospělých.