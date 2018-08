Děti uvízly po nehodě ve vraku. Pro pomoc došly po 4 dnech samy

Řidič, který projížděl v pondělí ráno po dálnici 24 v arkansaském regionu Ouachita, zůstal v šoku, když uviděl tříletého chlapečka bez dozoru. Okamžitě zavolal policisty, kteří ve vraku opodál nalezli jeho ročního bratra, informuje televizní stanice KARK.

Policisté pak zveřejnili neuvěřitelný příběh obou chlapců. 25letá Lisa Hollimanová vezla v autě své dva syny, když měla dopravní nehodu. Vyšetřovatelé zatím netuší, co přesně se stalo, auto se ale poté převrátilo přes střechu na bok.

Lisa zemřela, chlapečci ale přežili. Ve zdemolovaném voze strávili zřejmě čtyři dny, než se dokázal tříletý Kylen dostat ze své sedačky. Vylezl přes střechu a poté se vydal křovím k dálnici. Jeho roční bratr zůstal přivázaný.

"Když se Kylen dostal z auta, uviděl svou matku ležící nedaleko. Snažil se ji vzbudit, ale nešlo to," popsal Lisin otec James. Poté se dostal k dálnici, kde ho našel zmíněný řidič. Oba chlapci byli podle policie dehydrovaní, jinak ale nezranění.

"Prožili naprosté peklo, o tom není pochyb. Díkybohu to přežili. Mladší chlapec byl obrácený, vzhůru nohama, stále připoutaný ve své sedačce," doplnil detektiv Nathan Greeley s tím, že příčina nehody se stále vyšetřuje.

Případ je o to smutnější, že Lisa byla těhotná. "Zjistili jsme to až v nemocnici.Nevěděli jsme to, ztratili jsme dva členy rodiny," smutní James. Lisa byla podle lékařů teprve ve 4. týdnu těhotenství.