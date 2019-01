Děti z Čech psaly dopis královské rodině. Dostaly milou odpověď!

Když šesťáci psali před Vánocemi přání princi Williamovi a jeho rodině, brali to jako zpestření hodiny angličtiny. Přidali otisky prstů i nohou namočených do temperových barev. Učitelky to pak dotáhly do konce. Dopis ofrankovaly, odeslaly a čekaly. A stalo se něco, v co ani ve snu nedoufaly.

"Vévoda a vévodkyně z Cambridge, princ George, princezna Charlotte a princ Louis Vám děkují za Vaši velmi milou zprávu.

Jejich královská Výsost vám posílá přání krásných Vánoc a Nového roku," stálo v dopise, který do školy přišel.

"Děti byly nadšené, nevěřily tomu, takže jsme si znova řekli, kdo je kdo. Byla tam i krásná fotka, takže jsme si vlastně vysvětlili znova, kdo je následník trůnu, jak se jmenují děti a znova jsme mluvili o královské rodině," popsala učitelka Dagmar Heráková.

V třítisícovém městečku je dopis zprávou číslo jedna. A možná se dostane i do tamní kroniky.