Dětská knížka vyvolala pobouření! Sex vysvětluje úplně bez obalu

Rodiče po celém světě pobouřila knížka, která má dětem vysvětlit sex i to, jak přišly na svět. Namísto toho, aby používala metafory, jak to v podobných případech bývá, ale autorka vše prozrazuje naplno. Píše o tom portál Daily Mail

Knížku v australském obchodě vyfotil jeden ze zákazníků. S rozhořčeným komentářem ho na facebooku sdílela stránka s názvem Auburn 2144: "Může mi někdo vysvětlit, proč se něco takového prodává v dětské sekci? Podívejte na ty obrázky a slova!"

Kniha se v překladu jmenuje "Úžasný a pravdivý příběh o tom, jak vznikají děti" (The Amazing True Story od How Babies Are Made). A pravdivý opravdu je! Spisovatelka Fiona Katauskas bez příkras popisuje pohlavní styk a celý proces plození dětí.

"Aby se dalo dohromady vajíčko a sperma, musí se spolu dát dohromady i žena s mužem. Mohou začít líbáním a osaháváním bez oblečení. Dospělí se pak cítí zvláštně a vzrušeně. Brzy je ženina vagina vlhká a mužův penis tvrdý. Pak muž zasune penis do vaginy a jejich těla do sebe zapadnou jako puzzle," píše se v knize.

"Tomu říkáme milování. Muž uvnitř ženy pohybuje penisem nahoru a dolů, což v obou vyvolává lechtivý, vzrušující a hodně láskyplný pocit. Jak se pocit zesiluje a zesiluje, muž se pohybuje rychleji a rychleji, až semeno, které je uloženo v jeho varlatech, vystřelí z penisu do ženiny vaginy," stojí v učebnici.

Rodiče v komentářích označují knizu za nevhodnou. Najdou se ale i tací, kteří by ji svým potomkům koupili. Myslí si totiž, že nějaké metafory jsou zbytečné a děti by se měly učit o sexu bez obalu. Dejte nám vědět v anketě, co si myslíte vy!