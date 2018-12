Dětské pohotovosti přes svátky nestíhají. Pacienti čekají hodiny

Čekárny dětských pohotovostí jsou během Vánoc přeplněné. Ordinace pediatrů jsou zavřené, a tak musí rodiče s dětmi do nemocnic. Lékaři poukazují na to, že pohotovostí je málo a fronty by nemusely být tak dlouhé, kdyby je netvořily rodiče s dětmi, které nemají vážné problémy.