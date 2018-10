Devátý díl Tváře ovládl Jan Révai jako Green Day! Zaslouženě?

Révai už vítězství v aktuální řadě pořadu zažil podruhé. Poprvé se z triumfu radoval ve třetím díle, když vystoupil jako hudební ikona mládeže Jason Derulo.



Kromě Jana v devátém díle vystoupil i famózní Vojta Drahokoupil s písní Cheap Thrills od zpěvačky Sia. Eva Burešová ztvárnila Christina Aguileru s její legendární písní Fighter, Robert Jašków zas porotu oslnil jako Chuck Berry s You Never Can Tell. "Spěchám" od Hany Zagorové si zazpívala Míša Badinková.





Anketa Které vystoupení devátého dílu se vám nejvíc líbilo? Jan Révai 24 31 hlasů Vojta Drahokoupil 7 10 hlasů Eva Burešová 17 23 hlasů Robert Jašków 4 5 hlasů Míša Badinková 18 24 hlasů Tereza Mašková 25 34 hlasů Patrik Děrgel 3 4 hlasy Jitka Schneiderová 2 3 hlasy Hlasovalo 134 lidí.

Od pravého Justina Biebera byla skoro k nerozeznání Tereza Mašková, vystoupila se světoznámým hitem Sorry. Do pořádného funku od Bruna Marse se pustil Patrik Děrgel s písní That´s What I Like a na závěr vystoupila i Jitka Schneiderová jako Grace Jones s monumentálním podáním písně I´ve Seen That Face Before.



