Dianina věštkyně má jasno! Tenhle ortel Harryho a Meghan nepotěší

Simone Simmonsová byla blízkou přítelkyní princezny Diany, zesnulé matky prince Harryho. Často jí také věštila budoucnost, jak to udělala i jejímu synovi. Nadšený ale šestý následník britského trůnu nebude, s jeho manželstvím to prý nevypadá nejlíp.

"Jejich manželství dávám dva a půl, maximálně tři roky. Nechci vidět, jak ho to raní, nebude vůbec tušit, odkud to přišlo, dokud se to nestane. Je zamilovaný až po uši. Harry je ztělesněním Diany, je tak citlivý," prohlásila Simone pro portál Daily Star.

Meghan má podle ní příliš složitou minulost a obecně nevydrží ve vztahu moc dlouho. "Podívejte se na její rodinu a lidi, co ji znají. Co o ní řekli? Ani dysfunkční rodiny nejsou tak rozmělněné. Podívejte se na její poslední dva vztahy. Nevydržely déle než dva roky," dodala Simone.

Zároveň ale známá věštkyně předpovídá, že Harry s Meghan budou mít dvě děti, než se rozejdou. "Myslím, že Meghan už je těhotná. Něco v její tváři mi to říká," uvedla s tím, že naopak princeznu Evženii a jejího snoubence Jacka Brooksbanka čeká krásná budoucnost. Svatbu mají už v pátek.

