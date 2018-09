DÍKY NOVÉMU NEPŘILNAVÉMU NÁDOBÍ Z PENNY SI VAŘENÍ KONEČNĚ UŽIJETE NAPLNO

Originální design, nepřilnavý povrch a špičkové vlastnosti. Ruku na srdce, ne v každé domácnosti takové nádobí najdeme. Přitom vaření s ním se stává dokonalým zážitkem. Právě nyní máte šanci získat stylové profesionální náčiní do vlastní kuchyně.

Penny Market přichází s novou značkou VIVESS, která představuje hrnce a pánve, jež jsou opatřeny speciálním nepřilnavým povrchem ILAG GRANITEC. S ním si můžete být jisti, že se vám nic nepřipeče. Zákazníci PENNY mohou sadu s atraktivním žulovým vzhledem zakoupit až do začátku října za polovinu ceny. Jak? Zjistěte v našem článku.



Nová kolekce nádobí VIVESS se objevila v prodejnách PENNY v těchto dnech. Jeho výjimečnost spočívá ve vícevrstvém povrchu, vyztuženém keramickou vrstvou. Ta je vysoce odolná proti poškrábání a obstojí i při tom nejintenzivnějším využití v domácnosti. Žulový efekt navíc dodává nádobí neotřelý vzhled. A bonus? Nádobí lze samozřejmě mýt v myčce.



Součástí kolekce jsou čtyři různě velké pánve, včetně té grilovací, a navíc hrnce ve třech velikostech. Nechybí ani sada kuchyňského náčiní, se kterým bude obracení a míchání jedna radost. Sada nádobí VIVESS je vhodná na všechny druhy varných desek, a to včetně indukce.



A jak můžete nádobí VIVESS získat za zvýhodněnou cenu? Za každých 100 Kč nákupu v prodejnách PENNY získáte 1 bod. Máte-li naši PENNY kartu, postačí vám nasbírat jen 5 bodů a získáte slevu 50 procent. Nemáte-li ještě PENNY kartu, potřebujete nasbírat za své nákupy 10 bodů, díky kterým získáte rovněž slevu 50 procent. Body lze uplatnit ve všech prodejnách PENNY až do 10. října. Užijte si vaření s jedinečnou kolekcí nádobí VIVESS. Více informací na www.penny.cz



Zdroj: oficiální zdroj