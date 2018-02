Kvůli špatnému stavu zavřeli další most! Auta musí přes Černou Horu

Silničáři v pondělí uzavřeli most u Černé Hory na Blanensku, který je v havarijním stavu. Most byl už loni v létě tři měsíce zavřený a stavbaři ho podepřeli. Pak ho ale dorazily kamiony, které prozatím budou i s ostatními auty jezdit přes Černou Horu. Tamní obyvatelé proti tomu ale protestují.

Most postavený v 70. letech minulého století zavřeli už loni v červenci, protože byl podle statiků v havarijním stavu. Po podepření ho v září znovu otevřeli aspoň v jednom směru. Mrazivé zimní počasí a kamiony dílo zkázy dokonaly.

"Vidíme i ty průsaky z nějakých sond, které jsme na tom mostě dělali," potvrdil havarijní stav mostu ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Brně David Fiala.

"Tady je to největší dynamické zatížení té konstrukce, to znamená tady ten most přejímá dynamickou energii toho kamionu," popsal mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Úderem třetí hodiny odpoledne se cesta přes most ve směru na Svitavy minimálně do konce roku uzavřela. V obci se dvěma tisíci obyvateli tak budou znovu nadávat, protože hlavní ulicí denně projede 16 tisíc aut včetně kamionů.

Silničáři navrhují, aby kamiony jezdily přes Olomoucký kraj a po D1. Jestli to tak bude, rozhodne ministerstvo dopravy. A do konce roku chce Ředitelství silnic a dálnic starý most zbourat a začít stavět nový.

"Má délku zhruba 85 metrů, ty náklady stavební jsou řádově 55 milionů," doplnil Fiala. Už měsíc je kvůli špatnému stavu zavřený i libeňský most v Praze. Ten podle ministerstva kultury není kulturní památkou a zastupitelstvo hlavního města teď bude rozhodovat o tom, zda se opraví, nebo zbourá a místo něj vyroste most nový.