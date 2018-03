Diskuse o penězích už pro ženy není tabu

Letošními hosty konference budou například: Její Excelence Barbara C. Richardson, velvyslankyně Kanady, Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně, Sari Brody, Globální ředitelka diverzity a liedershipu IKEA Group. Pozvání přijala také Maggie Semple, celosvětově uznávaná, úspěšná britská podnikatelka, dále Petra Končelíková zakladatelka wFund.vc, jehož cílem je investovat do firem, které založily a vedou ženy, dále například Tatiana Gregor Kuchařová. V panelových diskusích vystoupí mezi jinými Nicole Erdmann, Country Property Manager společnosti IKEA, Kateřina Zapletalová, členka představenstva společnosti Moser či Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny, která je často označována za první dámu e-commerce. Více o programu a hostech naleznete zde.



Cílem pracovně zážitkové konference Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ je vyvolat veřejnou diskuzi o příčinách stále přetrvávajících vysokých rozdílů mezi platy mužů a žen ve srovnatelných pozicích, upozorňovat na skutečnost, že naše republika patří k nejhorším mezi zeměmi EU, pokud jde o rovnost platů a také ženám přinášet inspirativní vzory, předat jim zkušenosti, jak se naučit o platech vyjednávat, jak o penězích mluvit se zaměstnavatelem i v rodině, nebo jak nastartovat vlastní podnikání či podpořit svou kariéru. Konferenci, která je svého druhu největší v Evropě, připravuje nezisková organizace Business & Professional Women CR, která se dlouhodobě zaměřuje na podporu a rozvoj žen.



Konference do svého programu i auditoria zve rovněž muže. Prezidentka BPW CR Lenka Šťastná považuje vzájemný dialog za velmi důležitý: „Filosofií celé akce jsou dva principy. První je ten, že společnost se na muže a na ženy nedělí, ale že se z nich skládá. Nebojujeme proti mužům, snažíme se jen získat stejné postavení. Druhá hlavní myšlenka je: Ženy, je to dost špatné, že jsme na předposledním místě v Evropě v rozdílech platů - pojďme se poradit, jak tuto situaci zlepšit. Mluvíme o tom, jaké jsou příčiny tak velkého rozdílu a současně vyhledáváme zajímavé ženské vzory, které předávají své zkušenosti ženám, které se chtějí něco nového naučit.”



Součástí programu je také mentoringový den (sobota, 14. dubna 2018), který je postaven na unikátním principu speed mentoringu. Na 60 zkušených manažerek a podnikatelek se v hodinových blocích věnuje nejrůznějším tématům především z oblast profesního a osobního rozvoje. Program mentoringu najdete zde.



Předchozích osmi ročníků se zúčastnilo 6929 žen. Letos se akce opět odehraje v Clarion Congress Hotel Prague.



O neziskové organizaci Business & Professional Women CR:

Business & Professional Women CR je zapsaný spolek, veřejně prospěšná organizace, která sdružuje aktivní ženy s cílem podporovat a rozvíjet jejich osobnost, plnou realizaci při naplňování profesní, osobnostní a sociální role.



Svými aktivitami spolek především usiluje o zlepšení postavení žen ve všech oblastech společnosti, podporuje přijetí vlastní zodpovědnosti každé ženy vůči společnosti na regionální, národní i mezinárodní úrovni.



Spolek podporuje rozvoj přátelství, pochopení a spolupráce mezi pracujícími ženami celého světa.



Své cíle dosahuje díky hlavním činnostem, jako jsou



● profesní networking

● odborné semináře, vzdělávací, rekvalifikační, a poradenské aktivity

● informační materiály a členky vystupují na odborných konferencích

● projekty, které pomáhají ženám na všech úrovních rozvíjet jejich profesionální a vůdčí potenciál, které umožňují dosahování jejich ekonomické nezávislosti a které rozvíjejí mezinárodní spolupráci.



