Díte v Kadani spadlo z balkonu! Holčička se vážně zranila

Obrovské štěstí měla čtyřletá holčička z Kadaně na Chomutovsku. Vypadla z balkónu ze čtvrtého patra z výšky asi 15 metrů. Dopadla do křoví u panelového domu a to jí zřejmě zachránilo život. Ve vážném stavu ji vrtulník přepravil do nemocnice. Případ vyšetřuje policie.