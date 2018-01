DÍTĚ V OHROŽENÍ: Alice (13) se nevrátila domů, může si ublížit!

Policisté intenzivně pátrají po třináctileté Alici Jelínkové. Dívka se měla v pátek odpoledne vrátit autobusem z Prahy do Jirkova na Chomutovsku, tam ale nedorazila. Je možné, že si teenagerka ublíží.

"Dívka včera ráno odešla z domova, do školy již nedorazila. Dopoledne měla odjet autobusem do Prahy. Jedna z možností je, že se z Prahy vracela autobusem v 16:50 hodin. Do cílové stanice v Jirkově již nedojela, vystoupit měla v Lounech nebo Chomutově.," uvedla v sobotu policejní mluvčí Alena Bartošová.

reklama



Dodala, že do pátrání se v pátek i v sobotu zapojil policejní vrtulník a že policisté kromě jiných možností prověřují i verzi, že Alice z Prahy vůbec neodjela.



Dívka je vysoká mezi 155 a 160 centimetry, je hubená a má hnědé oči. Má částečně vyholenou hlavu a vlasy obarvené na modrofialový odstín. Nosí výrazné modré čočky a ucho jí zdobí piercingy.





Zdroj: Policie ČR

"Cestou do Prahy na sobě měla černé oblečení, na bundě pruh maskáčoviny. Při návratu z Prahy měla být údajně oblečena do oblečení modré barvy. Její telefon je nedostupný, naposledy o sobě dala vědět rodině včera ráno. Je důvodné riziko, že by si mohla ublížit," doplnili policisté.







Zároveň prosí všechny, kdo Alici viděli nebo vědí, kde se pohybuje, aby si informace nenechali pro sebe a ozvali se na linku 158.



Podle Jany H., která Alici zná, je ztracená teenagerka hodná dívka a prosí, aby ji lidé nehodnotili jen podle vzhledu.