Dítě v ohrožení! Pomozte najít Honzíka! Zmizel uprostřed noci

Policisté od noci pátrají po osmiletém Honzíkovi, který pravděpodobně někdy v průběhu noci na dnešek odešel z domova v Janovské ulici v Praze 10. Chlapec si z kasičky vzal několik stokorun a odešel neznámo kam.

"V tuto chvíli nemůžeme vyloučit, že se může pohybovat po celém území České republiky a cestovat vlaky či autobusy. Policisté samozřejmě prověřují nádraží, informovali Dopravní podnik hl. m. Prahy, městskou policii, prověřili školu, kam chodí a po chlapci pátrají všemi možnými prostředky,“ řekl mluvčí policie Jan Daněk.

Do vzduchu vzlétl i vrtulník, který bude pátrat v okolí bydliště chlapce. Jestliže jste chlapce viděli nebo víte, kde by se mohl nacházet, kontaktujte linku 158.

Popis Honzíka: výška 140 cm, hubená postava a hnědočerné vlasy. Oblečený by měl být do modré bundy, tmavých tepláků a na nohou by měl mít modročerné botasky.