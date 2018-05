Dítě zemřelo při porodu, tvrdila žena. Pravda ale byla úplně jiná

Vše začalo letos v lednu, kdy se Garcia, který slouží jako velitel hlídek v jihokorejském Soulu, od své sestry dozvěděl, že jeho manželka Marina porodila holčičku, která ovšem vzápětí zemřela.

Zdrcený voják proto truchlil. Ale jen do doby, kdy zjistil, že mu manželka lhala. A hned několikrát. Dítě totiž bylo živé. Navíc to byl chlapec. A to byl teprve začátek.

Záhy totiž vyplulo na povrch, že Marina Garciaová novorozence údajně prodala svým známým - Leslie a Alexovi Hernandezovým. Jenže ti se z dítěte příliš dlouho neradovali," píše britský Daily Mail.

"Rodiče" dítěte totiž zastavil při cestě z Arizony zpět k nim domů do Texasu pozorný policista kvůli překročení rychlosti. A když se s nimi dal do řeči, všiml si, že jsou Hernandezovi velice nervózní.

Proto se jich začal vyptávat. A rychle zjistil, že tři dny starý chlapec není jejich. Později se Alex Hernandez přiznal, že podepsal rodný list chlapce, aby si ho mohl odnést z porodnice.

Garcia jako "bonus" ke všemu výše řečenému ještě zjistil, že není biologickým otcem malého Lea. Falešní rodiče dostali za podvod čtyřletou podmínku, matka dítěte si trest vyslechne příští měsíc. Žalobce pro ni požaduje nepodmíněný trest.

Malý Leo je momentálně v pěstounské péči. Steven Garcia ho navštěvuje co nejčastěji, i když podle Mariny není otcem chlapce. Seržant se snaží chlapce získat do své péče. Jeho příbuzní mezitím shánějí peníze na pokrytí právních a cestovních výdajů.