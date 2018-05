Dítě zpívalo píseň Ortelu. De*ilové, pustil se Novotný do jeho rodičů

Pavel Novotný se nemusí veřejně omlouvat Monice Benešové a Karlu Vyskočilovi za to, že je na sociálních sítích nazval "debily a špatnými rodiči". Vyjádřil se tak poté, co na internetu zveřejnili video, na kterém spolu se svým malým synem zpívají písničku kapely Ortel.

Video vzniklo v létě roku 2016, když se rodiče spolu s nezletilým synem vraceli autem z dovolené. Benešová ho následně umístila na youtube. Rodina zpívá písničku xenofobní kapely Ortel Mešita. V textu se mimo jiné říká: "Pro Alláhovu slávu, uříznou ti hlavu." Při těch slovech si chlapec přejel rukou po krku.

reklama

A právě tohle novináře Pavla Novotného vytočilo a do rodičů se hodně nevybíravě pustil. Opakovaně o nich řekl, že jsou "debilové" či "špatní rodiče". To se Benešové s Vyskočilem tak dotklo, že se rozhodli Novotného žalovat. Žádali po něm nejen veřejnou omluvu na sociálních sítích, ale také náhradu nemajetkové újmy ve výši 100 tisíc korun.

Během jednání se za Novotného postavil zpěvák Radek Banga, který v minulosti proti skupině Ortel veřejně vystoupil. Podle něj je skupina extrémní a v písničce vykresluje všechny muslimy jako teroristy. Podle Bangy si malé dítě nemůže na tak komplikovanou věc udělat vlastní názor. Na Novotného stranu se přiklonil také novinář Ivan Brezina, podle kterého by se rodinou, kde učí děti podřezávat krky, měla zabývat sociálka.

Soud dal ve čtvrtek Novotnému víceméně za pravdu, i když rozhodnutí ještě není pravomocné a obě strany se proti němu mohou odvolat. Zamítl požadavek na veřejnou omluvu na sociálních sítích i na odškodné. Novotnému uložil pouze neveřejnou omluvu, například ve formě dopisu.

"Překročil jsem mez, když jsem Moniku a Karla nonstop ve sdělovacích prostředcích a na sociálních síti častoval debily a špatnými rodiči, ale soud konstatuje, že to, při čem natočili devítileté dítě a pověsili to na YouTube, prostě NEBYLO VHODNÉ pro nezletilce, a soud mi uvěřil, že jsem jednal sice urážlivě, ale veden primárně snahou poukázat na problematickou účast toho dítěte na celé věci," napsal po jednání Novotný na facebook.

Teď zvažuje, jestli se nemá odvolat i proti soukromé omluvě. V minulosti mu prý druhá strana nabídla, že když se veřejně omluví, nebudou po něm chtít peníze jako odškodnění. To ale odmítl. "Chtěl jsem jít poděkovat za pěkný výsledek do kostela, ale vidím to spíš na nějakou mešitu," zakončil svůj status Novotný.