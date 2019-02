Diváci Snídaně s Novou v šoku. Takhle že teď vypadá Solaříková?

Diváci televize Nova měli během dnešního vysílání možnost nahlédnout nejen do historie, ale také do zákulisí natáčení. Moderátoři Snídaně s Novou je vzali i do kostymérny, kde se mezi tisícovkami kusů oblečení dají objevit i skutečné klenoty.

Snad každý si pamatuje na pestrobarevnou čtveřici Teletubbies, která bavila nejmenší diváky. Právě tou se inspirovali i tvůrci pirátského vysílání TELE TELE. Ti buclaté postavičky přejmenovali na Teleblbís. A právě kostýmy, které tenkrát Michal Suchánek, Richard Genzer, Veronika Žilková a Josef Carda oblékali, se podařilo kostymérkám najít.

V pondělí ráno si je po letech znovu oblékli i naši reportéři, role Tinky Winkyho se pak ujala Patricie Solaříková. A moderátorka Gabriela Partyšová si hned všimla, kolik kilo navíc herečka v kostýmu má.

"Jsi nějak ztloustla, ne?" ptala se Gábina Patricie. Ta přispěchala s pohotovou odpovědí. "Ono to tak bývá, Vánoce byly..." smála se herečka. "Mně řekli, ať přijdu v pondělí do Snídaně jako host, že to bude fajn," dodala.

Oslavy 25. výročí ale dneškem nekončí. Ve čtvrtek večer se můžete těšit na exkluzivní rozhovor s Karlem Gottem. Sledovat ho můžete ve speciálním díle Života ve hvězdách ve čtvrtek od 21:35 na Nově!