Divadlo ukázalo tvář údajného zloděje. Pokuty se nebojí!

Lidé z vedení to udělali i přesto, že by je pachatel mohl zažalovat. Případná pokuta prý bude rozhodně menší než hodnota ukradených věcí.

Na záběrech z bezpečnostních kamer holešovického divadla La Fabrika jsou vidět tři muži, kteří se sem v pondělí brzy nad ránem vloupali v kapucích a s baterkou v ruce.

"Muži se doslova vlámali do jedné z kanceláří, kde následně odcizili elektroniku a finanční hotovost," uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.

Celková škoda na ukradených věcech přesáhla tři sta tisíc korun. Jak ukázaly kamerové záběry, tři mladíci se do divadla v ulici Komunardů vydali opakovaně. Až při třetí návštěvě se však rozhodli krást.

Divadlo ihned po loupeži zveřejnilo fotografie jednoho z nich na sociální síti - na to by ale nakonec mohlo doplatit. A to v případě, že by je muž na záběrech zažaloval.

"My jsme si toho vědomi a samozřejmě počítáme s tím, že se to může stát.Ta pokuta asi nebude tak vysoká jako ta škoda a za druhé ten zákon není asi v tomhle případě správně nastavený," přemítá produkční Josef Balous.

Pokutu před pár lety dostal majitel obchodu s elektrickými koly, který na sociálních sítích zveřejnil fotografie muže, který mu ukradl z prodejny jedno kolo.

Prodejce kol to stálo pokutu pět tisíc korun a musel taky zaplatit náklady na soudní řízení.