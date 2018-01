Dívce dali špatnou letenku, díky tomu měla letadlo sama pro sebe!

Nevídané překvapení čekalo na Beth VerSteeg při její prázdninové cestě z Rochesteru do Washingtonu. Na letišti jí totiž, aniž by si toho stihla všimnout, vydali špatnou letenku, která byla určena pouza zaměstnancům letecké společnosti.

Díky tomu se tak mladá turistka mohla cítit jako opravdový V.I.P cestující, v letadle seděla úplně sama. Jako důkaz sdílela dívka na sociální síti několik selfie, na kterých je vidět, že s ní v celém dopravním prostředku vůbec nikdo další necestuje. Beth se na fotce usmívá a nabízí svým přátelům pohled na úplně prázdné sedačky.

Zdroj: reddit.com

Původní let, kterým měla dívka letět byl zrušen a a cestující byli omylem přesměrováni do letadla určeného pouze pro posádku.

Když si letecká společnost uvědomila svou chybu, kontaktovala dotyčné cestující a odkázala je na dřívější let. Ale Beth zmeškala letištní oznámení, a tak o ničem netušila.

Údajně si Beth uvědomila, že je něco špatně, až když si všimla, že je v letadle jediná: "Jeden z letištních agentů za mnou přišel po chvíli, co jsem čekala, a zeptal se mě, zda je tohle ten let, kterým jsem měla letět a pak řekl: "Věděl jsem, že se tohle stane."



A dodává: "Když byl můj let zrušen o osm hodin dříve, zmatený agent dal mně a půlce cestujících místo v letadle, předtím než si jeho kolega uvědomil, že všichni mohou letět dřívějším letem. Oznámil to mluvčí společnosti, ale to už jsem u toho zrovna nebyla, a tak jsem informaci nedostala."

Naštěstí zaměstnanci letiště nechali Beth v letadle a bezpečně ji dopravili domů. Přestože měla dívka celý servis po celou cestu jen pro sebe, neobjednala si žádné jídlo ani pití, protože její let trval pouze hodinu.