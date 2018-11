Dívčino zvláštní jméno pobavilo personál. Teď se jí musí omluvit

Matka s pětiletou dcerou cestovala z Kalifornie domů do Texasu. Při odbavení na letišti však zažila nepříjemný moment, kdy si zaměstnanci začali z její dcery dělat srandu. Na palubním lístku měla totiž napsané jméno: ABCDE. Matka po aerolinkách žádala omluvu. Lidé jí však na internetu vzkazovali, že to ona by se měla své dceři omluvit za to, jak ji pojmenovala.