Dívenka (†9) si šla zdřímnout na gauč. Už se nikdy neprobudila

Rodiče si mysleli, že má jejich holčička jen klasickou virózu. Stěžovala si, že jí není dobře a že ji příšerně bolí hlava. Poslali ji, aby si lehla a z nejhoršího se vyspala. To ale netušili, že je to naposledy, co s ní mluví.

Když se ji totiž babička po několika hodinách pokoušela probudit, dívenka nereagovala. V bezvědomí ji odvezli do nemocnice, kde okamžitě podstoupila operaci. Ta trvala přes čtyři hodiny, holčičce ale lékaři už pomoct nedokázali.

Příliš pozdě zjistili, že holčička má jednu cévu v mozku slabší než ostatní. Stačilo, aby kýchla nebo zakašlala, a cévka praskla. Zemřela vinou silného krvácení do mozku. Píše o tom britský Mirror.

Z náhlého skonu děvčátka byli všichni v šoku. Do té doby byla veselá a plná života. Milovala zpívání a tanec. "Byla tak šťastná a ráda mi vyprávěla o škole, kamarádech a učitelích," popsala maminka Jessicy Tracey. Dívka zemřela 22. října, pohřeb se uskutečnil tento čtvrtek, Oblečeni byli všichni v růžové a bílé, což byly její nejoblíbenější barvy.