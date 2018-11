Dívka (11) statečně bránila matku před útokem. Otčím je zabil obě

Otřesný incident se stal v anglickém městě Gloucester. Podle informací britského deníku Telegraph 28letý Christopher Boon brutálně zavraždil nejprve ženu (31) a poté i její jedenáctiletou dceru Ellu. Ta byla svědkem útoku na svou maminku a pokusila se ji beznadějně zachránit před rozběsněným otčímem.

"Jejich těla byla následně nalezena na podlaze v kuchyni," uvedl soudní prokurátor. "Matka ležela bok po boku se svou dcerou ve velkých kalužích krve," dodal. Podle prokurátora měly obě mnohačetné bodné rány na obličeji a na krku - matka jich měla 18, zatímco dívenka 24. Obě podle něj umřely rychle.

Muž svou manželku napadl zřejmě proto, že neunesl žádost o rozvod. Byli manželé zhruba pět let, když mu oznámila, že se chce rozvést a požádala ho, aby do dvou týdnu odešel z domu. Za hrůzný zločin soud poslal Christophera do vězení na doživotí s minimální dobou strávenou ve vězení 29 let.

"Pronásledují mě děsivé noční můry, jak musely trpět," uvedl zlomený otec dívenky. "Každé ráno musím bojovat, abych vůbec vstal z postele. Je to nesnesitelná bolest. Každý den cítím tu hrůzu a bolest, kterou Ella musela prožít v posledních chvílích svého života. Cítím se provinile, že jsem ji nemohl zachránit," dodal.