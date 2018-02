Dívka (9) zmizela v létě ze svatby ve Francii. Zabil ji jeden z hostů

Kriminalisté na místě skutečně našli ostatky nezvěstné dívky, která zmizela na konci srpna ze svatby v Pont-de-Beauvoisin. Zadržený Nordahl Lelandais byl jedním ze svatebčanů. Vyšetřovatelé po jejím zmizení vyslechli desítky lidí, včetně všech hostů. Právě v jeho výpovědi našli nesrovnalosti.

Podle BBC se vyšetřovatelé na muže poté zaměřili a našli stopy jejího DNA v jeho autě. Muž celou dobu cokoliv zapíral. Začal spolupracovat až nedávno, když našli v jeho voze i krev pohřešované dívky. Muž se přiznal k zabití, ale neuvedl žádné bližší informace k hrůznému činu. Pouze přiznal, že její tělo schoval u svého domu, pak se vrátil na svatbu a až později mrtvou dívku zavezl do hor v Chatreuse.

Dívka zmizela ze svatby v srpnu. "DJ zničehonic do mikrofonu oznámil, že zmizelo dítě. Najednou všichni přestali dělat to, co dělali, a začali hledat. Bylo to hrozné. Že musela zmizet zrovna devítiletá holka, která nic neprovedla," popisoval zmizení jeden z hostů. Policie pracovala s verzí, že malou Francouzku, která byla na svatbě s celou rodinou, někdo unesl.

Policie možná zadržením Lelandaise dopadla sériového vraha. Lelandais, který měl potíže ve vztazích kvůli své násilnické povaze, je podezřelý z vraždy několika dalších lidí. Vždy ho totiž viděli na místě, kde se někdo za záhadných okolností ztratil.

Už v prosinci ho policie obvinila i z vraždy Arthura Noyera, 24letého vojáka, kterého naposledy viděli brzy ráno 12. dubna ve městě Chambery. Vyšel z nočního klubu, kde zřejmě popíjel s Lelandaisem. Oba muži pak podle signálu z telefonů dojeli na kraj obce, od té doby není po Noyerovi ani stopy.

Muž na internetu hledal, jak se zbavit těla. Policisté otevřeli desítku případů pohřešovaných nebo zavražděných v oblasti. Lelandais podle policie mohl loni v létě zabít i Belgičana Adriena Mourialmeho nedaleko jezera Annecy.

Další pohřešovaný zmizel z festivalu elektronické hudby nedaleko Albertville v roce 2011. Kriminalisté prověřují, jestli má Lelandais na svědomí i tři členy britsko-irácké rodiny al-Hillíových, které našli mrtvé v Chevaline v roce 2012.



Dívenka ve Francii záhadně zmizela ze svatby