Chtěla být jeptiškou, žila v klášteře. Teď je z ní pornoherečka!

Yudi Pinedová žila v regionu Urabá Antioquia, kde také chodila do školy. Když jednoho dne do třídy vstoupily jeptišky, aby dívky přesvědčili ke službě Bohu, měla jasno. "Hned jsem věděla, že to přesně chci dělat," citoval její slova portál The Sun.

V deseti letech se vydala do kláštera a poctivě se učila celých osm let, aby se z ní stala jeptiška. Byla prý spokojená, brzy se ale zamilovala do učitele náboženství a rozhodla se z kláštera odejít, aby se neprovinila porušením celibátu.

Yudi se odstěhovala do Medellínu, kde pracovala v továrně na čokoládové tyčinky. V práci poznala Juana Bustose, který vybíral modelky pro svůj pornokanál. Přestože ji od toho její kněz odrazoval, Yudi prošla konkurzem a čas od času ji Bustos najal.

Teď už se v kolumbijských pornofilmech objevuje běžně. Špatně se kvůli tomu ale prý necítí. "Moje filmy jsou decentní a umělecké. Do kostela chodím dál, nenechám si ujít páteční modlitby a sobotní nebo nedělní mše. Cítím se tam pořád dobře," prohlásila Yudi.