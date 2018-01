Dívka i přes prášky otěhotněla. Největší šok měl ale teprve přijít!

Pravděpodobnost, že se něco takového stane, vypočítali lékaři na 25 tisíc ku jedné. Beth Mortonová z britského Essexu rozhodně nebyla na mateřství připravená a děti neplánovala. Její tělo se ale rozhodlo jinak, píše portál Daily Mail.

"Byla jsem šokovaná, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Brala jsem antikoncepční pilulky, po celá léta, takže jsem si nikdy nemyslela, že se to stane. Děti v té době ani nebyly na pořadu dne," prohlásila Beth.

Ještě větší překvapení ale mělo teprve přijít. Na vyšetření ultrazvukem gynekoložka objevila, že Beth čeká trojčata! "Myslela jsem, že si dělá legraci, ale byl to fakt, viděla jsem je. Rozplakala jsem se, nemohla jsem to zpracovat. Danny byl šťastný, ale já jen v šoku," doplnila mladá maminka.

Lékaři jí doporučili, aby se jednoho nebo dvou dětí vzdala, aby měly ostatní větší šanci na přežití a zdraví. To ale dívka odmítla. "Jak bych si mohla vybrat jen jedno z nich? Chtěli jsme co nejlepší šance pro všechny tři. Vím, že to bylo riskantní, ale věřila jsem, že doktoři se postarají o nás všechny," svěřila se.

Trojčátka se narodila v červnu, ve 35. týdnu Bethina těhotenství. Všechna miminka vážila jen těsně přes dva kilogramy a byla zdravá. Beth a Danny tak přivítali holčičku Lolu a chlapečky jménem Ralphie a Archie. "I když to byl nejdřív šok, dnes už bych neměnila. Miluju je a miluju být máma," uzavřela Beth.