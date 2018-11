Dívka na twitteru hledala kámošku z dětství. Do rána se stal zázrak

"Ahoj twittere, tuhle holku jsem potkala na plavbě, když jsem byla na Havaji v roce 2006," napsala Brianna a přiložila 12 let starou fotku. Na ní je spolu se svou "nejlepší kamarádkou pro tu noc", kterou teď hledá.

"Potřebuju pomoc vás všech, abyste mi moji nejlepší kamarádku pomohli najít, protože mi chybí a potřebuju vědět, jak se má. Prosím, retweetujte, abychom se mohly znovu setkat," doplnila Brianna v příspěvku.

Hey twitter, I met this girl on a dinner cruise in Hawaii in 2006. We were basically bestfriends for that night so I need yall to help me find my bestfriend cause I miss her and I need to see how shes doing now. Please retweet this so we can be reunited. pic.twitter.com/LRtk6ClvV3