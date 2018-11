Dívka objevila, k čemu slouží výložky na kabátu. Je to jinak!

Ať už to jsou věci do kuchyně, nebo krabička tictacu, lidé se v poslední době čím dál víc svěřují, co všechno používali celý život špatně. Třeba sýr by se měl strouhat na struhadle, které je v horizontální poloze, a štěrbina ve víčku krabičky tictacu slouží jako "dávkovač".

Pokud i vy takovou věc objevíte, raději si nejdříve její pravý původ nebo účel vyhledejte na internetu. Jinak by se vám mohlo stát to samé, co 18leté dívce, která se s podobným zjištěním svěřila na twitteru. Vysloužila si za to posměch, někteří lidé ji ale stejně chválí za skvělý nápad.

"Trvalo mi 18 let, než jsem zjistila, že ty divné knoflíky na rameni u kabátu jsou k tomu, aby vám držely kabelku a ta vám nepadala. Kdo by si to pomyslel," napsala na sociální síť a přiložila výmluvnou fotku, na které má pod výložkou zapnutý popruh tašky.

Taken me 18 years to find out that the weird shoulder buttons on jackets is to hold your bag in place so it doesnt fall offwho knew pic.twitter.com/IMLqAb0K3s — Francheskahorsburgh (@Francheskahor6) 29. jna 2018

Během několika dní získala tisíce sdílení a více než 150 tisíc "lajků". "To dává naprostý smysl. Proč mě to nikdy nenapadlo?" ptá se jeden uživatel. "Každý den se na twitteru dozvím něco nového," píše další. "Odteď to budu používat pořád," ujistila jiná žena.

Jenže jak upozorňuje druhá skupina komentujících, výložky sloužily k něčemu úplně jinému. Původně byly součástí uniformního saka, kabátu nebo košile, aby vojákům při pochodu nesklouzávaly batohy, váčky na munici nebo bajonety. Zároveň se na ně připínaly "frčky" značící hodnost vojáka.

Podle některých lidí měla ale dívka v důsledku pravdu. Výložky opravdu slouží k tomu, aby vám různé tašky neslouzávaly, přestože podle prvotního návrhu jimi nebyly kabelky. Většina designerů ale výložky v současnosti na kabát navrhuje jen z estetických důvodů.