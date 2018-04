Dívka přerušila páru orální sex ve vlaku v Berlíně, schytala pár facek

Žena v neděli ve vlaku orálně uspokojovala svého partnera a to přímo před ostatními pasažéry, mezi kterými byli i děti. Když je mladá dívka požádala, aby toho nechali, strhla se mela. Starší žena dívku napadla, pak už se do rvačky zapojili i další lidé. Celý případ vyšetřuje policie.

Při cestování vlakem může člověk narazit na spoustu věcí. V neděli se o tom přesvědčili pasažéři v Berlíně, kde žena (36) veřejně uspokojovala muže (38) mezi zastávkami Jannowitzbrücke a Berlin Ostbahnhof, zveřejnil portál Dailymail.

Celý incident se odehrál kolem půl dvanácté, ve vlaku tak byly také celé rodiny s dětmi. Pár si sexuální uspokojení dopřával před zraky všech.

Dívka (18) k nim došla a požádala je, aby s tím přestali, což ale vedlo k hádce. Ta vyvrcholila napadením mladší dívky, která dostala ránu přímo do obličeje. Další ránu schytal také přítel napadené dívky.

Na mladého muže se následně podle portálu Dailymail vrhl také partner ženy, to už se do celého incidentu ale vložili další cestující. Celá rvačka skončila tím, že někdo z cestujících zatáhl za nouzovou brzdu a vlak zastavil u vjezdu do zastávky Berlin Ostbahnhof.

Napadená dvojice vyvázla z rvačky s modřinami a škrábanci, necudná dvojice se mezitím vypařila. To už ale byla zalarmována policie, která ženu dopadla přímo v budově stanice. Můž se následně přihlásil policii.

Pár je nyní vyšetřován kvůli nemravnému chování na veřejnosti a napadení.