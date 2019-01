Dívka se zřekla islámu a bojí se o život. OSN jí dala šanci na azyl

Že má Austrálie zvážit udělení azylu Kunúnové, potvrdilo agentuře Reuters australské ministerstvo vnitřní bezpečnosti. To zváží přesun Kunúnové stejně, jako posuzuje podobné případy. O dalším postupu nechtělo ministerstvo více prozradit.

Dívka uvádí, že se bojí o život, protože odmítla ženicha, kterého ji vybrali rodiče, a zřekla se islámu. Využila toho, že byla s rodinou na dovolené v Kuvajtu, koupila si letenku a odcestovala do Austrálie. Zadrželi ji ale při mezipřistání v thajském Bangkoku.

Rahaf hrozilo, že bude muset nasednout do letadla a vrátit se do Kuvajtu. To odmítala a svůj příběh zveřejnila na twitteru, kde se jí hned začaly zastávat stovky aktivistů z celého světa. Thajská vláda ji nakonec dočasně umožnila zůstat v zemi.

Do Thajska přicestovali její otec a bratr, Rahaf se s nimi ale odmítla sejít. "Její otec se sešel se zástupci Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, aby s nimi věc prodiskutoval. Samozřejmě rodiče mají o své dítě strach," uvedl vedoucí thajského imigračního úřadu Surachate Hakparn.

Rodina měla podle Rahaf dívku dlouhodobě týrat. Vyhrožovali jí tím, že ji nenechají dostudovat, nebo dokonce zabitím. Dívka doufá, že se dočká azylu. Mířila sice do Austrálie, na twitteru ale uvedla, že by byla nejraději, kdyby ji přijala Kanada.