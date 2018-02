Dívka si myslela, že má kocovinu. Diagnóza jí vyrazila dech!

Když se mladá Skotka probudila po náročném večírku, myslela si, že má jen ošklivou kocovinu. Cítila závrať a měla strnulé tělo. I přesto se domnívala, že nehybnou část rozhýbe. To se ale nestalo a navíc se přidaly potíže s mluvením. V nemocnici jí lékaři sdělili smutnou diagnózu.

Mollie Dochertyová se ráno vzbudila se strnulým a bolavým tělem. Protože toho předchozí večer nevypila zrovna málo, myslela si, že má jen silnou kocovinu, a znovu si lehla do postele. Když se probudila podruhé, už věděla, že je něco špatně, píše portál Daily Mirror.

reklama

Dívka najednou nedokázala udržet rovnováhu a pravou stranu těla měla paralyzovanou, nohu při chůzi tahala za sebou. "Bylo to, jako by někdo zmáčknul spínač. Nemohla jsem se hýbat, točila se mi hlava a pak jsem začala mumlat. Po pěti minutách jsem nemohla mluvit ani chodit," popsala děsivý moment Mollie.

Mladá Skotka se rozhodla zavolat svému sousedovi, který ji okamžitě odvezl do nemocnice. Lékaři Mollie poslali na rentgen, který nic neodhalil, i přesto ale měli stále podezření, že prodělala mrtvici. Dali jí proto léky na ředění krve a čekali.

Ukázalo se, že 23letá Mollie opravdu měla mrtvici. Několik týdnů ležela na nemocničním lůžku paralyzovaná od pasu dolů, poté mohla začít s fyzioterapií a rehabilitací mozku. Po sedmi měsících tvrdé práce už se téměř zotavila, i když stále cítí pravou stranu jako slabší.

Lékaři si dodnes nejsou jistí, proč mrtvice postihla tak mladou ženu, zřejmě k tomu ale přispěla antikoncepce. "Byl to jediný rizikový faktor. Měla jsem štěstí, že jsem se rychle dostala do nemocnice, kde mi nasadili správnou léčbu. Teď bych chtěla, aby i mladí lidé věděli, že se jim to může stát, nejen starcům," uzavřela Mollie.

NEPŘEHLÉDNĚTE:



Holčička (3) NIKDY NESPÍ: Neuvěříte, co v noci místo toho dělá!



Žena si sama diagnostikovala rakovinu díky svému mobilu! Jak je to možné?