Chlupatý leden! Dívka se přestala holit a přidávají se k ní další...

V posledních letech se rozmohl u žen trend neholit si podpaží nebo nohy. Dodržují to i některé celebrity, jako je například zpěvačka Miley Cyrus nebo herečka Bella Thorne. To samé se rozhodla dělat i britská studentka Laura Jackson, která rozjela rovnou celou kampaň s názvem "Chlupatý leden". Cílem je vybrat, co nejvíce peněz, které poputují na charitu.