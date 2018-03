Dívka ze strachu skočila z hradeb! Vyděsil ji muž, teď za to jde sedět

Celkem 21 měsíců si ve vězení odsedí sedmatřicetiletý Jan Psůtka za to, že kvůli němu před třemi lety spadla dívka (19) z městské hradby v Klatovech. Rozhodl o tom ve čtvrtek klatovský okresní soud, původně muži hrozilo až deset let za mřížemi.

Ke konfliktu došlo před třemi lety ve Zlatnické ulici v Klatovech. Dívka měla po pádu z téměř pět metrů vysokých hradeb tříštivé zlomeniny obou končetin a lékaři ji museli okamžitě operovat. Později navíc musela kvůli incidentu docházet i k psychiatrovi.

reklama

Státní zástupkyně Katarina Peková tvrdila, že za pádem dívky stojí Jan Půtka, který ji pronásledoval a pak strčil z hradeb. Že by měl muž ale s dívkou fyzický kontakt, se u soudu nepodařilo prokázat.

Z důkazů však nakonec vyplynulo, že dívka skočila sama ze strachu, informuje portál novinky.cz. "Křičel na ni, že ji zabije,“ uvedla soudkyně.

Dívku a její kamarádku měl sledovat Jan Psůtka proto, že krátce předtím napadly a zmlátily jeho známou, kterou našel zakrvácenou u stánku s kebabem. Když dorazil, dívky z místa utíkaly. A tak je chtěl dohonit. Nakonec trojice skončila až u hradeb.

To, že by dívku strčil, ale Půtka od začátku popíral. Podle něj skočila sama, což řekla na místě nejen jemu, ale i záchranářům. "Ptal jsem se jí, co se stalo. Říkala, že asi skočila. Začal jsem nadávat, proč to udělala, že není normální, že je krá*a. Potom ji naložili na nosítka a strčili do sanitky. Následně jsme se všichni rozešli,“ sdělil několikrát muž, který má v rejstříku trestů už přes třicet záznamů.