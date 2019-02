Dívka ztrácí paměť! Přítel ji každý den přesvědčuje, že tvoří pár

Čtyřiadvacetiletá Maruyama z Japonska před devíti měsíci utrpěla vážné zranění poté, co ji srazilo auto, když jela na koni. Dívka utrpěla ztrátu paměti, která se jí postupně zhoršila natolik, že si druhý den nikoho nepamatuje.

Nepozná své rodiče ani přítele Li Huayu, se kterým před nehodou žila dva a půl roku. Dokonce se měli i brát, ale chlapec svatbu musel zrušit, uvedl Dailymail.

Jelikož Huayu dívku velmi miluje, nevzdal se a rozhodl se, že s ní zůstane. Každé ráno se tak oba probudí a chlapec Maruyamě musí dokázat, že tvoří pár a mají se rádi. Jednou se s ním dívka chtěla i rozejít. "Sice jsi ztratila svoje vzpomínky, ale můžeme si udělat nové," řekl jí na to Huayu.

Maryuamě lékaři doporučili, aby si psala deník, do kterého bude zapisovat, co se ji každý den přihodilo. Poté, co si ho několikrát přečetla, rozhodla se, že přítele požádá o ruku. "Děkuji za tvou péči. Rozumíš mi a vždy toleruješ citlivou a křehkou verzi mě samé," svěřila se dívka příteli.

Příběh páru připomíná film z roku 2004 50x a stále poprvé, ve kterém hraje Drew Barrymorová a Adam Sandler. Ve filmu se odehrává podobný příběh, kdy se hlavní postava zamiluje do dívky, která trpí po nehodě výpadkem paměti. Pamatuje si jen dny, které se staly před úrazem. Jelikož se muž do dívky zamiluje, rozhodne se, že ji získá a že ji bude každý den připomínat, že tvoří pár.