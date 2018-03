Dívku (11) opakovaně znásilňovala šestice mužů, narodilo se jí dítě!

Chtěla si jen přivydělat, místo domácích prací ji ale čekalo hotové peklo. Jedenáctiletou dívku z Indie měla opakovaně znásilňovat skupina šesti mužů ve věku od 17 do 67 let, v březnu porodila dítě.

Je jí teprve jedenáct let a už řeší problémy dospělé ženy. Dívka se má postarat o malé miminko, sama je přitom ještě dítětem. Okolnosti jejího těhotenství jsou přitom víc než smutné.

Školačku podle policie opakovaně znásilňovala skupina šesti mužů, kteří dívku nalákali k sobě domů pod záminkou výdělku. Měla dostat peníze za domácí práce, to se ale nestalo.

Vyšetřovatelé 13. března zatkli dva muže ve věku 52 a 67 let poté, co matka dívky nahlásila čin na policii. Ve vazbě později skončili další čtyři muži ve věku 17, 40, 47 a 60 let, informuje britský Daily Mail.

Miminko se narodilo s dýchacími problémy a bylo převezeno na specializované pracoviště v indické Asarwě. Mladá maminka by neměla mít žádné zdravotní problémy. Psychické následky si ale zřejmě ponese do konce života.