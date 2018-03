Dívku (11) zranil elektrický proud ze zahradní hadice. Je v kómatu!

Mělo to být normální víkendové odpoledne. Rodině z australského Beldonu však navždy změnilo život. Jedenáctiletá Denishar se chystala vypnout zahradní hadici, jenže v tom jí zasáhl elektrický proud! Tělem mladé dívky prošlo 240 voltů.



U Denishar byla v osudnou chvíli její matka, která jí chtěla pomoct. "Dotkla jsem se dcery a proud mě na ní hned strhnul. Slyšela a cítila jsem, jak mi elektřina prochází tělem," uvedla zhroucená matka pro DailyMail.



Jejich sousedé zaslechli hlasitou ránu a rychle přispěchali na pomoc. Na pohled, který se jim naskytl nezapomenou do konce života. "Voda stříkala všude. Snažil jsem se ten kohoutek zavřít, ale také jsem dostal ránu," řekl jeden ze sousedů.



Záchranářům, kteří na místo neštěstí dorazili jako první, se Denishar podařilo oživit. Mladá dívka však krátce na to upadla do bezvědomí. Sanitka jí následně převezla do nemocnice v nedalekém Perthu, kde ležela několik dní v kómatu.



Po necelém týdnu se lékaři rozhodli, že dívku odpojí od přístrojů. Chtěli tak zjistit, jak na tom mladá dívka je. Pro rodinu však neměli dobré zprávy. Denishar by bez přístrojů nepřežila. "Utrpěla katastrofální poranění mozku. Už se mi nevrátí," řekla rozrušená matka.



Ta si celou situaci neustále vyčítá. "Měla bych tam ležet já, ne ona," uvedla. V osudný den si matka stěžovala na výpadky proudu elektrikářům. Ti už však na místo dorazit nestihli. Odborníci se domnívají, že k neštěstí došlo kvůli závadě na elektroinstalaci.

Do domu, kde se tragédie odehrála, se rodina už vrátit nehodlá. "To není dům, to je zlo! Mám z toho trauma, nechci tam být," řekla. Úřady jim dočasně nabídly ubytování v motelu. Rodina to však odmítla a zatím zůstává u příbuzných.