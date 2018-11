Dívku ve škole šikanovali. Den před narozeninami se chtěla zabít!

Malá Lilly se v zoufalství předávkovala prášky - stalo se to den před jejími desátými narozeninami. "Došlo mi, že s ní není něco v pořádku, protože nejedla a zdála se být po škole přetažená," řekla její maminka. "Přiznala se mi, že snědla nějaké prášky. Vzala jsem ji k lékaři a ten řekl, abychom jeli rovnou do nemocnice," dodala.

Zoufalá maminka musela nejen sledovat, jak její holčičku v nemocnici svírají velké bolesti břicha - navíc se dozvěděla, že ji dlouhé měsíce spolužáci ve škole šikanují. Podle jejích slov ji napadali dokonce i fyzicky. Holčička o tom natočila video. "Je to pořád horší a horší. Tahá mě za vlasy, dupe mi na nohu. Já pláču a ona se směje. Říká, že jsem tlustá," svěřuje se dívenka ve videu.

"Myslela jsem, že moje dcera zemře. Jsem znechucená, že je moje dcera šikanovaná a nikdo s tím zatím nic neudělal," vyjádřila se matka. Ředitelka školy popřela, že se tím škola nezabývá. "Byli jsme obeznámeni s případem šikany a podnikli jsme okamžitě potřebné kroky," uvedla ředitelka. Maminka se později dozvěděla, že škola uspořádala shromáždění, na kterém děti vyzvala k tomu, aby o případu nemluvily s novináři.

Napsala o tom na Facebooku, kde přidala skupinovou fotku spolužáků, kteří Lilly vzkazují, ať se brzy uzdraví. "Zajímalo by mě, jestli je na té fotce i agresor," podotkla v komentářích její známá. Holčička se sice uzdravuje, do školy se ale ještě rozhodně nechystá. "Neposlali jsme ji zpátky do školy, nestojí to za to riziko," řekla maminka.