Dívku vyhodili z posilovny kvůli oblečení! Tohle trenérům vadilo?

Většina lidí pravděpodobně nad svým outfitem na cvičení příliš nepřemýšlí. Oblečení se rychle propotí a jde především o jeho funkčnost. Stejně to měla i Němka Marny - až do okamžiku, kdy ji trenérka z posilovny vyhodila, píše portál Daily Mirror.

Marny podle pracovnice fitka "rozptylovala" ostatní návštěvníky svým "vyzývavým" oblečením. Dívka se proto ve sportovním vyfotila a s fotkou i příběhem se svěřila na twitteru. Na snímku je vidět, že má odhalené asi dva centimetry na břiše.

"Právě mě vykopli z mojí posilovny, protože moje oblečení 'odhalovalo' příliš a mátlo muže ve fitku. Jaké že je století? Je to tak smutné," napsala Marny na sociální síť. Její příspěvek se začal rychle šířit, v sobotu večer měl přibližně dva tisíce sdílení.

just got kicked out of my gym, because my clothes were to revealing (see photo) and were confusing the men in the gym. What century are we in again? So sad. pic.twitter.com/VLreFdLJg4