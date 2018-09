Dlouho očekávaná konference. Apple představí nové iPhony

Každoroční konference společnosti Apple se velmi rychle blíží, fanoušci už netrpělivě očekávají zveřejnění nových produktů, lidé se zejména zaměřují na iPhony, společnost by měla představit tři nové modely.

Na internetu se již objevilo ohromné množství dohadů a spekulací, jak bude trojice nových modelů vypadat. Stejně jakou modelu X i nové iPhony by měly celoobrazovkové, uvádí portál MacWorld. Jeden z nich by měl být nástupcem loňského modelu, druhý, o kterém se hovoří jako o modelu XS Max, by měl být ještě o něco větší.

Dvojici iPhonů s OLED displejem by měla doprovodit levnější verze s LCD obrazovkou. Společnost se tak snaží zaplnit poptávku po levnějším přístroji, který aktuálně zaplňují starší modely se slevou. Lidé by tak nemuseli mít pocit, že kupují něco starého, podle portálu MacWorld kvůli ceně ale pravděpodobně společnost ustoupí i v další výbavě, jakou je například starší čipová sada.

Zároveň se také očekává představení nových chytrých hodinek Apple Watch, podle portálu Macworld by se mohl objevit také nový iPad Pro. Lidé by se také měli připravit na update softwaru, navíc by mohlo být oznámeno, kdy přijdou nové verze operačních systémů macOS a iOS.

Konference se tradičně koná v divadle Steva Jobse v kalifornském městě Cupertino. Zahájení očekávané akce je naplánováno na 10 hodin ráno místního času (19:00 SELČ). Společnost celou událost vysílá živě na svých internetových stránkách.