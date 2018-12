Dluhy ničí vztahy! Kvůli financím se hádá pětina zadlužených párů

Dluhy jsou u párů, které trápí závazky po splatnosti, častým důvodem sporů. Podle posledního výzkumu se kvůli finanční situaci často hádá 22 % zadlužených domácností. V případě rodin, které dluhy nemají, je to jen 8 %. Nejčastěji se kvůli penězům hádají lidé s nižším vzděláním, vícečlenné rodiny a lidé z Moravskoslezského kraje.

Dluhy výrazně ovlivňují mezilidské vztahy. Zatímco tam, kde nejsou problémem finanční závazky po splatnosti, jsou rodinné finance zdrojem častých konfliktů jen u 8 % domácností, u těch zadlužených se o rodinný rozpočet hádá 22 % domácností.

Nejčastěji jsou peníze tématem hádek u mladších rodin ve věku od 18 do 34 let. O rodinné finance se nejvíce dohadují lidé se základním vzděláním, hned 19 % respondentů, kteří vyšli jen základní školu, uvedlo, že se o peníze hádají alespoň jednou měsíčně. Z regionů trápí hádky o finance hlavně lidi v Moravskoslezském kraji.

"Není překvapením, že k hádkám o finančních problémech dochází nejčastěji v rodinách, jejichž příjem pochází z dávek sociální podpory a Úřadu práce. Velkou míru konfliktů ale vykazují i domácnosti s příjmem ze samostatné výdělečné činnosti. Ukazuje se tedy, že i podnikání je velkým zdrojem nervozity a konfliktů kvůli financím. Jen zřídka jsou finance zdrojem hádek v případě penzistů," říká Jana Žaludová, tisková mluvčí společnosti KRUK, která si průzkum nechala vypracovat.

Bez ohledu na to, jestli domácnost má nebo nemá dluhy, nejčastěji se partneři hádají kvůli utrácení za zbytečnosti. Jako hlavní zdroj konfliktu to uvedla téměř čtvrtina respondentů. Na druhém místě skončilo skrývání informací o utracených penězích před partnerem.

"Z průzkumu vyplynulo zajímavé zjištění, že pokud se partner dozví, že si tajně spoříte pouze pro vlastní účely, není to častou příčinou konfliktů ve vztahu, pouze 3 % respondentů to tak vnímají. Názory partnerů se také velmi často liší ohledně toho, co je a není nutným výdajem. S blížícími se vánočními svátky můžeme očekávat rostoucí frekvenci rodinných konfliktů spojených s penězi," dodala Jana Žaludová.