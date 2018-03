Do brexitu zbývá přesně rok! Jednání se zasekla na hranici Irska

Jednání o brexitu jsou v polovině. Velká Británie má Evropskou unii definitivně opustit přesně za rok, mnoho bodů přitom stále není vyřešeno. Na čem už se vyjednavači dohodli a co stále zbývá?

Britové si vystoupení z Evropské unie odhlasovali na konci června 2016, premiérka Theresa Mayová pak článek 50 Lisabonské smlouvy aktivovala přesně před rokem. Od té doby běží dvouletá lhůta, po níž musí Velká Británie Unii opustit.

Spojené království ani zbytek EU samozřejmě nechtějí zpřetrhat veškeré vazby, proto se musí oficiálně stanovit dohoda o novém vztahu. Vyjednávání zástupců Londýna a zbývajících států jsou proto právě v plném proudu, píše portál Business Insider.

Výrazně se jednání posunula minulý týden, kdy prezidenti a premiéři 27 členských zemí schválili společnou představu toho, jak by měl vztah Británie a EU vypadat po konci přechodného období. To poběží po brexitu do konce roku 2020.

Před deseti dny navíc vyjednavači EU a Londýna Michel Barnier a David Davis oznámili, že se shodli na "velké části rozvodové dohody". Týkají se především práv občanů EU v Británii a Britů v zemích EU, ale také vyrovnání finančních závazků či přechodného období.

Zatím ale nemohou ani tyto body platit, protože nebyl schválen celý dokument. Obě strany se proto začínají obávat, že se dohodu nepodaří přijmout ve stanoveném čase. Zbývají totiž vyřešit ty nejpalčivější problémy ve spolupráci - podíl Británie na boji proti terorismu, obraně a bezpečnosti či zahraniční politice.

Kabinet premiérky Mayové navíc prohlásil, že zajistí co nejlepší podmínky pro Brity - včetně zachování stávající hranice mezi oběma Irsky. Právě otázka hraničních přechodů mezi britským Severním Irskem a Irskem, které patří do EU, je teď největší překážkou ve vyjednávání.