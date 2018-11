Česko zasypal sníh, na jihu a východě hustě chumelí! VIDEO

V neděli večer přes české území postupuje studená fronta a přináší s sebou i první sníh v nížinách. Až do dnešního dne se totiž sněhové srážky vyskytovaly především na horách a ve vyšších polohách - zejména v Krkonoších, ale také na Šumavě.

Pokud i u vás sněží, pošlete nám fotky či video na e-mail zpravy@nova.cz nebo do zpráv na našem facebooku.

Výrazné ochlazení v neděli večer postihlo zejména Moravskoslezský a Zlínský kraj. Ještě chladněji je na severu Čech v Krkonoších, kde teploty už v podvečer klesly pod nulu.

Na rozdíl od východu území tam ale zatím nedorazily srážky - z nedělního sněhu se tudíž zatím radují především lidé ve východní části území. Sněží například ve Vsetíně, Zlíně, Uherském Hradišti, Hodoníně nebo Kroměříži.

Lidé na Facebooku ale hlásí sníh i v Jihočeském kraji - například v Táboře nebo Jindřichově Hradci. Sněžit by mělo i na Vysočině.

V pondělí by mělo podle meteorologů sněžit více, sněhové srážky z východu dorazí i do Čech. Meteorologové rovněž varují před náledím - varování platí pro celou republiku od nedělní 20. hodiny do pondělního dopoledne.