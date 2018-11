Do Česka nepřijedu, vzkazuje Rus, který v Praze zabil autem ženu

Ruský podnikatel Oleg Gubin, který podle policie na Nový rok srazil opilý v Praze turistku z Kolumbie, se do Česka nevrátí. Poté, co jej krátce po činu propustili z vazby na kauci, z Česka bez souhlasu soudu odjel zpět do své vlasti. Při propuštění přitom sliboval, že se stíhání nebude vyhýbat.