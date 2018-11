Na Šumavě od rána chumelí! Kdy začne sněžit u vás? MAPY

Do Česka by tento týden měla dorazit pořádná zima spolu s prvními závějemi. Na jihu Čech podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) napadne až 30 cm sněhu. Sníh by měl vydržet několik dní, ke konci týdne se pak opět mírně oteplí.

V Jihočeském kraji ČHMÚ vyhlásil vysoký stupeň nebezpečí - očekává se zde během pondělka sněhová kalamita. Podle meteorologů napadne 15 až 30 cm sněhu, což může způsobit velké dopravní a energetické komplikace. U mokrého sněhu navíc hrozí poškození drátů elektrického vedení a polámané větve. Meteorologové proto doporučují nevyjíždět autem, pokud to není opravdu nutné.

Výrazněji by mělo podle ČHMÚ sněžit až od 12. hodiny, na Šumavě se ale chumelí už od rána. Meteorologické kamery zachytily sněžení v Churáňově, ve Volarech a u Prachatic.

Vysoký stupeň výstrahy platí i pro Plzeňský kraj a Vysočinu, kde meteorologové rovněž očekávají vydatné sněžení. Napadnout by zde mělo 5 až 20 cm sněhu.

Na jihu Čech a jihu Moravy také platí výstraha kvůli ledovce. Obezřetní by měli být zejména řidiči kvůli riziku zvýšené nehodovosti. Starší a méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. Výstrahy ČHMÚ platí od pondělí do úterního dopoledne.

"Nový pracovní týden přinese nebezpečné meteorologické jevy – náledí, ledovku a v pondělí na jihu území i vydatné sněžení – na Šumavě napadne do úterního rána 30 cm sněhu, na jihu Jihočeského kraje 20 cm. Od pondělí do středy k nám bude proudit studený vzduch od severovýchodu, takže se bude ochlazovat," upřesnila meteoroložka Dagmar Honsová.

Pondělí

V pondělí bude podle meteorologů celý den zataženo a kromě jihovýchodu čeká celé území vydatné sněžení - zejména na jihu Čech. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 2 do 6 stupňů, na horách v tisíci metrech to klesne na nulu. Na Moravě, ve Slezsku a na severovýchodě Čech můžeme očekávat silnější vítr - místy s nárazy kolem 50 km/h, na horách bude vítr fičet v rychlosti až 70 km/h.

Úterý

I úterý bude zpočátku zatažené se sněhovými srážkami - zejména na jihu území - odpoledne však začne částečně ubývat oblačnosti. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat okolo 0 až -4 stupňů, na jihu bude místy ojediněle náledí. Nejvyšší denní teploty by neměly přesáhnout rozmezí -2 až 2 stupňů. Na východě Moravy a ve Slezsku bude foukat silný vítr.

Středa

Ve středu můžeme podle meteorologů očekávat oblačno až polojasno, na východě postupně dokonce i jasno. Odpoledne ale přijdou od západu mračna a místy by mělo i sněžit. Teploty v noci klesnou na -4 až -8 stupňů, přes den se budou pohybovat od -2 do 2 stupňů.

Čtvrtek

Na východě by mělo být zpočátku jasno, postupem dne však bude přibývat oblačnosti. Na západě by měl místy padat sníh či mrznoucí déšť, během dne bude postupně přecházet do deště. Noční teploty by měly být od 0 do -4 stupňů, na východě bude dokonce chladněji a teploty klesnou až na -8. Přes den se budou nejvyšší teploty pohybovat od 2 do 6 stupňů, na Moravě by neměly přesáhnout 1 stupeň.

Pátek

V pátek bude zataženo až oblačno, na Moravě budou místy mlhy a mráz. Na západě meteorologové očekávají místy déšť. Nejnižší noční teploty klesnou na -1 až -5 stupňů, přes den dojde k oteplení a teploty se budou pohybovat od 2 do 7 stupňů. Na Moravě bude foukat silný vítr.

Víkend

Víkendová rána budou mlhavá, místy bude padat mrznoucí déšť. Noční teploty by se měly pohybovat od 1 do -3 stupňů, na Moravě to bude až -5. Nejvyšší denní teploty stoupnou na 3 až 8 stupňů, na Moravě a severovýchodě Čech by se ale měly pohybovat pouze okolo nuly.

Podívejte se na předpověď počasí: