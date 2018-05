Do Česka se ženou další bouřky! Očekává se i přívalový déšť

Čtvrteční večer by měl podle meteorologů přinést dlouho očekávané srážky na většině našeho území. I tak nás ale čeká po většinu dne polojasná obloha. Vysoké teploty v pátek poklesnou k 20 °C, o víkendu se ale opět vyšplhají až k 27 °C. Večer by měly přijít bouřky.

Ve čtvrtek nás podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) čeká zpočátku polojasná obloha, odpoledne a večer by se mělo začít zatahovat. Srážky by se přes den měly objevovat ojediněle, později odpoledne a večer by se pak na většině území měly objevit přeháňky a bouřky.

reklama

Teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 °C. Po většinu dne by se měl objevovat mírný jihovýchodní až jižní vítr, ten by ale měl v bouřkách zesílit.

"Očekáváme i 70 kilometrů v hodině a přívalový déšť 20 - místy až 30 milimetrů," informovala ve středu meteoroložka Dagmar Honsová.

Zdroj: Meteopress

V noci na pátek by pak měly teploty klesnout ke 14 až 10 °C, obloha by měla být převážně zatažená, místy by mělo pršet, bouřky by se měly objevovat jen ojediněle. Déšť se bude objevovat i přes den a to zejména na východní části našeho území. Také bouřky by měly být na východě častější, jinde se budou objevovat jen ojediněle.

Podívejte se na dnešní předpověď počasí:

Odpoledne a k večeru by pak mělo začít srážek i oblačnosti ubývat, uvádí ČHMÚ. V pátek by se mělo mírně ochladit. teploty se budou pohybovat kolem 18 až 22 °C.

Ochlazení ale nevydrží dlouho, už v sobotu totiž teploty vystoupají opět k 22 až 26 °C. V sobotu by mělo být převážně polojasno až oblačno, srážky by se měly objevovat jen ojediněle.

Skoro jasnou až polojasnou oblohu zkazí v neděli během dne oblačnost z jihozápadu. S oblačností by měly zejména na jihozápad našeho území dorazit také srážky. I tak se budou teploty pohybovat kolem 23 až 27 °C.