Chorvaté zkoumali turisty, mířící na Jadran! Takhle dopadli Češi

Počet turistů v Chorvatsku bude opět rekordní. Od začátku roku už do země přijelo přes 40 milionů dovolenkářů. Češi jsou až na pátém místě, nejvíce tráví volno v Chorvatsku Němci. Převažují ženy ve věku 55 až 64 let, průměrně tu stráví týden v soukromém ubytování.

Chorvatsko patří mezi tradičně oblíbené turistické destinace. Čeští dovolenkáři do něj míří vůbec nejčastěji ze všech zemí. Od ledna do začátku srpna už do Chorvatska přijelo 3,2 milionu Čechů. Informoval o tom portál dnevnik.hr.

Do Chorvatska podle turistických statistik dorazí více žen než mužů. Nejpočetněji je zastoupena věková kategorie od 55 do 64 let, následují mladší 14 let a turisté ve věku 45 až 54 let. Z toho vyplývá, že k Jadranu míří především prarodiče s vnoučaty.

Němců už do Chorvatska přijelo 10,5 milionu, následují Slovinci (6,1 milionu), Rakušané (4,3 milionu) a Poláci (3,5 milionu). Češi jsou na pátém místě. Nejčastěji turisté míří na Istrii, poté do Dalmácie, na Zadar a do Dubrovníku.

Průměrně turisté v Chorvatsku stráví sedm dní. Bydlí nejčastěji v soukromém ubytování - apartmánu nebo pronajatém prázdninovém domku. Až pak následují hotely a tábory. V prvních sedmi měsících byl počet turistů rekordní.